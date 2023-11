Banjaluka na proljeće dobija vidikovac na Banj brdu

Pogled na Banjaluku najljepši je sa Banj brda, a na proljeće svi Banjalučani moći će da uživaju u njegovim čarima sa masivnog vidikovca.

Boriša Mandić, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove, istakao je da su tokom 2022. godine radili na cijeloj proceduri uspostavljanja jednog od najljepših pogleda u Banjaluci, tačnije vidikovca na Banj brdu, te su se iste godine stekli uslovi za ovaj projekat.

"Veći dio ovog projekta je čelična konstrukcija, te se radi u radionici. Konstrukcija je gotovo završena i uskoro će biti montirana, a ukoliko vremenski uslovi dozvole, sve će biti završeno do proljeća", rekao je on.

Kako dodaje, objekat je impresivnih dimenzija.

"Visina sa postojeće saobraćajnice je oko 15 metara, a dužina je oko 35 metara", naveo je on.

Dodaje da će ovaj vidikovac doprinijeti atraktivnosti Banj brda, te da je ovo prvi projekat koji su planirali na ovom izletištu, a biće ih još.

"Plan je urediti staze, pristup kroz šumu, kako bismo posjetiocima ponudili neke nove sadržaje, te ono što mnogi očekaju, projekat restauracije spomenika", ispričao je on.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, zapitao se kako je neko vodio Banjaluku, a da se nije dosjetio da osvijetli najstariji objekat Kastel, koji se ne može vidjeti poslije 17 časova, kada padne mrak.

"Kako se niko nije sjetio da treba vidikovac na Banj brdu, ne mogu da vjerujem, to je bizarno", rekao je Stanivuković i dodao da je ovo davno trebalo završiti.

"Ne mogu da vjerujem da je neko zapostavio Trapiste, mjesto odakle je Banjaluka potekla", rekao je on, te dodao da će svi ovi projekti konačno biti napravljeni za nekoliko mjeseci.

"Ovdje se radi o megalomanskom pristupu izgradnji vidikovca. Riječ je o 250 kvadratnih metara površine. Od vidikovca koji smo konkursom odabrali do ovog sada došlo je do nekih promjena, zbog geografije tla. Na ovoj lokaciji nijedno drvo neće biti posječeno", ispričao je Stanivuković i dodao da je za ovaj projekat izdvojeno oko pola miliona.

"Na vidikovcu će moći biti 200 ljudi istovremeno, dakle čitave turističke grupe moći će stajati i uživati u pogledu", objasnio je on.

Dodao je da razgovara sa nadležnim ministarstvom i Vladom da uloži pola miliona za obnovu spomenika sljedeće godine.

"Nakon što smo uredili šetalište od Gradskog do Zelenog mosta, planiramo da uredimo obale Vrbasa na dijelu od restorana 'Alibaba' do plaže u Srpskim toplicama i dalje prema Vrućici, što će biti tri do četiri kilometra uređenog šetališta uz Vrbas, a što do sada nismo imali", naveo je Stanivuković, dodajući da je plan da urede i staze koje vode od Vrućice do Banj brda, što bi bilo do 10 kilometara šetnje kroz najljepšu prirodu.

"Ovakva šetnja očekuje sve Banjalučane u maju", zaključio je on.

