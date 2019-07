Banjaluka najtopliji grad u Evropi

Banjaluka je danas bila najtopliji grad u Evropi, a u 14 časova temperatura je iznosila 36 stepeni.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije u nedjelju su najavili pretežno sunčano vrijeme, a poslije podne jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Kiše, pljuskova i grmljavine povremeno će biti i u ponedjeljak, dok je u utorak i srijedu ponegdje moguća slaba kiša. Јutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do oko 24 stepena, a najviša dnevna od 27 do 32, u planinama oko 23 stepena Celzijusova.

(RTRS)