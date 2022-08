Banjaluka neće imati gdje da odlaže smeće?

Zbog dugogodišnjeg spora između preduzeća "Čistoća" i regionalne deponije DEPOT te otkazivanja ugovora o odlaganju otpada u Ramićima, Banjaluka, ali i još nekoliko opština i gradova u okolini, od 15. septembra mogli bi doći u tešku situaciju, jer neće imati gdje da odlažu smeće.

Naime, nakon što su neki mediji prenijeli da je "Čistoća" nedavno pozvala upravu preduzeća DEPOT da je uvede u posjed zemljišta, a koje prema sudskim presudama pripada njoj, uprava DEPOT-a joj je poslala obavještenje o otkazu ugovora o odlaganju otpada.

S tim u vezi gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da teško može u ovom trenutku reći šta bi moglo biti rješenje ovog problema te istakao da su isti naslijedili.

"Imamo situaciju da DEPOT raskida ugovor sa 'Čistoćom', što nas dovodi u ekološku katastrofu. Mi nećemo imati gdje da odvozimo smeće. Da li je moguće da je DEPOT to uradio bez saglasnosti nas koji imamo vlasnički udio u tom preduzeću?! Grad ima vlasničku strukturu u oba preduzeća. Radi se o ozbiljnom problemu, to su sudski procesi, ali dok traju te borbe, DEPOT mora da funkcioniše", istakao je Stanivuković.

Kako kaže, to nije problem samo grada na Vrbasu, već i svih drugih gradova i opština koji odvoze smeće na ovu deponiju, njih sedam, a između ostalih i Gradiške i Laktaša.

"Došli smo u ozbiljan problem, jer 'Čistoća' traži zemljište nazad i ide u tužbu vrijednu 24 miliona KM, zato što 20 godina nemaju aktivnosti na toj lokaciji, a koju je trebalo da imaju. Radi se o tome da je u periodu privatizacije zemljišta 'Čistoće' u bilansu imovine koja pripada njima stavljeno zemljište DEPOT-a i to je dio privatizovanog zemljišta. Grad je u periodu (nekadašnjeg gradonačelnika Dragoljuba) Davidovića odlukom Skupštine rekao da to zemljište ide DEPOT-u, ali je rečeno da će, kada se utvrdi prenos zemljišta, 'Čistoći' biti isplaćen taj dio iznosa. Tada je utvrđeno da se radi o dva-tri miliona KM koji treba da budu isplaćeni 'Čistoći'. Promjenom vlasničke strukture 'Čistoće', vlasnici su rekli da ne žele voditi spor i da hoće da im se to vrati", kazao je on te dodao da je u tom periodu DEPOT ulagao na tom zemljištu kao i da je u međuvremenu cijena zemljišta porasla.

Aleksandar Bajić, direktor preduzeća "Čistoća", kazao je za "Nezavisne" da ne želi komentarisati ovaj slučaj dok ne bude zasjedao Upravni odbor ovog preduzeća, kao i da će nakon njihovog sastanka moći dati više informacija.

Pokušali smo stupiti u kontakt sa Željkom Savićem, direktorom regionalne deponije DEPOT, ali do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili odgovor.