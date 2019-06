Banjaluka prva u BiH u "In your pocket" zajednici

BANJALUKA - Banjaluka je prvi grad u BiH koji je dobio međunarodno priznat turistički vodič "Banjaluka in your pocket" i time svoje mjesto ucrtao na bogatoj "In your pocket" turističkoj mapi, rečeno je juče na predstavljanju ovog vodiča.

Grad na Vrbasu će od sada biti dostupniji turistima iz cijelog svijeta, koji će jednim klikom moći saznati sve što ih zanima o Banjaluci na veb-sajtu ili aplikaciji "In your pocket", a štampano izdanje će ih čekati na svim relevantnim lokacijama u gradu.

Branko Kecman, nosilac franšize za BiH iz kompanije "Advantis konsalting", koja je izradila ovaj vodič, rekao je da je ovo prvi put da je jedan grad u BiH dobio međunarodno priznat vodiči.

"'In your pocket' je međunarodno priznati turistički vodič prisutan u više od 200 gradova u Evropi i svijetu, a sada je prisutan i u jednom gradu u BiH. Želimo da na ovaj način privučemo turiste u Banjaluku", rekao je Kecman.

Dodao je da će turistima ovaj vodič, štampan u 30.000 primjeraka, biti dostupan u muzejima, restoranima, kafićima, hotelima, turističkim organizacijama, kao i na aerodromu.

Nada Jovanović, direktor Turističke organizacije RS (TO RS), rekla je da je "In your pocket" prije svega vodič za mlade.

"Ciljna grupa ovog vodiča su mladi ljudi iz Evrope i svijeta. Prvi vodič 'Banjaluka in your pocket' je obuhvatio i 60 kilometara okoline grada. Banjaluka i RS su prepoznate kao outdoor destinacije i mi se obraćamo toj ciljnoj grupi", kazala je Jovanovićeva.

Neven Stanić, načelnik Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, kazao je da je grad sa Turističkom organizacijom Banjaluke podržao izradu ovog vodiča.

"Smatramo da je ovo inovativan i moderan pristup privlačenja turista i prikazivanja turistima važnih lokacija u gradu, bile to znamenitosti, restorani, tržni centri ili prirodne ljepote", rekao je Stanić.

Istakao je da nakon izrade ovog vodiča očekuju i veće posjete turista.

"Vodič je prije svega namijenjen mlađim ljudima koji gledaju prvo gdje mogu jeftino da doputuju avionom pa tek onda misle o sadržaju. Mi smo upravo u tome komparativni, jer sada imamo jeftine letove sa 'Ryanairom'", zaključio je Stanić.

"In your pocket" dolazi u još desetak gradova

Očekuje se da će međunarodno priznati turistički vodič "In your pocket" uskoro zaživjeti i u još nekoliko gradova širom BiH.

Branko Kecman, nosilac franšize za BiH iz kompanije "Advantis konsalting", koja radi na izradi ovih vodiča, kazao je da je vodič "Banjaluka in your pocket" samo početak, te da su već odabrane još tri lokacije u RS koje će dobiti svoje vodiče.

"Radićemo vodiče u Trebinju, Foči i Višegradu. Takođe, u planu su vodiči u Sarajevu, Bihaću, Tuzli, Jajcu i Mostaru", rekao je Kecman.