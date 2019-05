Banjaluka raspisala tender za refinansiranje gradskog duga

BANJALUKA - Grad Banjaluka raspisao je međunarodni tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za refinansiranje gradskog duga od 60,2 miliona KM, u namjeri da dodatno umanji kamate i oslobodi sredstva za ulaganje u nove, javne radove.

Na tenderu mogu učestvovati komercijalne banke, fondovi i osiguravajuća društva, a ponude se mogu dostaviti do 24. juna.

Nakon što je prošlu godinu završio u "plusu" od 4,35 miliona KM, grad će na međunarodnom tenderu pokušati da dođe u još povoljniji finansijski položaj, vođen tekućim trendom pada kamatnih stopa na tržištu novca, saopšteno je iz Gradske uprave.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić je u izjavi Srni precizirao da se grad odlučio na ovaj korak pošto je sada moguće ostvariti još povoljnije kamatne stope i tako dodatno rasteretiti gradsku kasu.

On je naglasio da su na tenderu postavljeni uslovi otplate u trajanju do 10 godina sa maksimalnom kamatnom stopom do 2,9 odsto.

Radojičić kaže da se na tržištu novca sada mogu ostvariti još povoljnije kamate nego što je to bio slučaj 2017. godine, kada je sa istim ciljem "prepakivan" gradski dug.

On je navEo da se ovim potezom može ostvariti dvojak efekat - uštedjeti u izmirenju kreditnih obaveza jer ih grad sada otplaćuje po kamati od 4,4 odsto, te osloboditi novac za realizaciju dodatnih javnih projekata.

"Tek po zaključenju tendera znaćemo koliko ćemo novca `osloboditi`, ali procjene se kreću od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona KM, u zavisnosti od kamata i roka otplate koje će biti ponuđene na tenderu", rekao je Radojičić.

Na tenderu, koji je raspisan na osnovu odluke Skupštine grada od 10. aprila, mogu ravnopravno učestvovati domaće i inostrane finansijske institucije.

Iz Gradske uprave ističu da je ovo drugo refinansiranje gradskog duga i da je prvo u iznosu od 73 miliona KM uspješno obavljeno 2017. godine