Banjaluka u nedjelju privremeno bez vode

U subotu i nedelju, 18. i 19. marta izvodiće se radovi na cjevovodu u Ulici Sime i Ilije Partala, a u istu nedelju, 19. marta doći će do privremena prekida u snabdijevanju vodom u periodu od šest do 18 časova, saopštili su iz preduzeća "Vodovod".

"U nedelju će do obustave rada fabrike vode što u periodu od šest do 18 časova dovesti do smanjenja pritiska u mreži i privremenog prekida u snabdijevanju vodom u gradu", kazali su iz ovog preduzeća.

Radovi za vikend će se izvoditi na magistralnom cjevovodu NO 1000, a kako kažu zona radova će biti ograđena i označena saobraćajnim znakovima u skladu sa propisima.