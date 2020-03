Banjaluka u zakup ponudila 16,5 hektara poljoprivrednog zemljišta

BANJALUKA - Grad Banjaluka raspisao je danas oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u gradskoj svojini, putem usmenog javnog nadmetanja za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

U zakup je ponuđeno sedam lokacija na širem području grada, u ukupnoj površini od 16,5 hektara, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Prema uslovima oglasa, zemljište se daje u zakup isključivo radi obavljanja poljoprivredne proizvodnje, a najduže na period do 10 godina, uz mogućnost produženja ugovora u skladu sa zakonskim propisima.

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može dati u zakup privrednom društvu iznosi do 20 hektara, preduzetniku do 10 i fizičkom licu do pet hektara.

Pravo učešća u oglasu imaju privredna društva registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, osnovana u skladu sa propisima, te preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, registrovani u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Pravo učešća na oglasu imaju i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su podnijela prijavu i ispunjavaju opšte uslove propisane članom osam Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog i drugog zemljišta u svojini grada Banjaluka.

Javno otvaranje prijava i postupak usmenog javnog nedmetanja zakazan je za 30. mart u 9.00 časova u Gradskoj upravi, sala broj 238.