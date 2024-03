Banjaluka uskraćena za 10,5 miliona KM

BANJALUKA - Odbijanjem tačke koja se odnosi na prihode od poreza na nepokretnosti na posljednjoj sjednici Skupštine grada, Banjaluka je uskraćena za 10,5 miliona KM prihoda.

Ovo su sredstva koja su prethodno već planirana u budžet za 2024. godinu, a koji je Skupština grada Banjaluka izglasala u iznosu od 211 miliona KM, navode na sajtu Gradske uprave.

Kako su naveli, Bojan Kresojević, gradski menadžer, upozorio je da su iz prihoda od poreza na nepokretnosti planirane subvencije za vrtiće, Dom zdravlja, socijalne politike i davanja, povoljniji i besplatan javni prevoz i slično.

"Svojim glasanjem SNSD nije omogućio punjenje budžeta u iznosu od 10,5 miliona KM, te je Banjaluka jedini grad u Republici Srpskoj koji nema usvojenu odluku o visini stope poreza na nepokretnosti. To znači da stavke poput subvencija za privatne vrtiće, subvencija za javni prevoz, neće moći biti isplaćivane do kraja godine. To znači da ni ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja neće imati sredstva na raspolaganju", kazao je Kresojević nakon sjednice Skupštine grada održane u četvrtak, kada je i odbijena tačka koja se odnosi na prihode od poreza na nepokretnosti.

"Gradska administracija istrajaće na ovoj tački i predložiće je već na prvoj narednoj sjednici Skupštine grada", poručio je tada Kresojević.

