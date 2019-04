"Bašta sljezove boje" otvara se 15. aprila

BANJALUKA - Manifestacija "Bašta sljezove boja" biće otvorena 15. aprila na Trgu Krajine i trajaće do 15. juna.

Zamišljeno je da "Bašta sljezove boje", koja će biti održana u okviru manifestacije "Proljeće u Banjaluci", bude slična "Zimzogradu", koji je već prepoznatljiv projekat, ali na proljeće s brvnarama, raznim sadržajem i aktivnostima.

"Grad je najljepši na proljeće pa smo u saradnji s Gradskom upravom i gradonačelnikom Igorom Radojičićem dogovorili da organizujemo ovakvu manifestaciju, po kojoj bi grad mogao biti prepoznatljiv u narednim godinama", rekli su u Centru za marketinški razvoj, koji je organizator ove manifestacije.

Prema njihovim riječima, planirano je da na Trgu Krajine bude postavljeno šest brvnara te mala bina, na kojoj bi nastupali lokalni pjevači i pjevačice.

"Naš prijedlog je da radno vrijeme bude od 10 do 22 časa, da to bude dnevna zabavna varijanta, a to još moramo usaglasiti i sa zakupcima brvnara", pojasnili su organizatori.

Dodali su da nisu htjeli da bude konkurencije na ovoj manifestaciji pa će na njoj učestvovati zakupci različitih vrsta uslužnih djelatnosti.

"Hoćemo da svi koji dođu budu zadovoljni, zajednička je bašta, vikendom će se održavati koncerti, a nedjeljom je predviđen dječji program", kazali su organizatori.

Kako su istakli, svakodnevno će program biti posvećen drugoj populaciji i svako će naći nešto zanimljivo za sebe.