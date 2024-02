Besplatna aplikacija za Dom omladine poklon svim građanima Banjaluke

Studenti Elektrotehničkog fakulteta (ETF) u Banjaluci besplatno su napravili aplikaciju koja omogućava brže, bolje i efikasnije zakazivanje termina i prostora u banjalučkom Domu omladine.

Ovu aplikaciju svim građanima Banjaluke, ali i upravi Doma omladine, svojim znanjem i umijećem poklonili su studenti završne godine ETF-a, Sonja Ožegović, Sara Lovrenčić, Darko Kovačević i Nedeljko Prole.

Na ideju za ovu aplikaciju došli su jer su shvatili da je Dom omladine u posljednjih nekoliko godina centar dešavanja za mlade ljude u Banjaluci, potvrdila je za "Nezavisne novine" Sonja Ožegović, jedna od kreatorki ove aplikacije.

"Na nekom sedmičnom nivou bude i do deset različitih događaja, a po statistici Dom omladine posjeti i do 3.000 mladih na mjesečnom nivou. Moje kolege i ja smo željeli da damo doprinos i našim vršnjacima, sugrađanima i samom gradu Banjaluka tako što ćemo pomoći Domu omladine na tom putu ka digitalizaciji", rekla je Ožegovićeva.

Kako ističe, došli su na ideju da naprave jedinstvenu platformu na kojoj će mladi uz dva klika dobiti sve potrebne informacije o dešavanjima u Domu omladine.

"Naš sistem predstavlja sponu između same uprave Doma omladine, ljudi koji žele da organizuju događaj i samih posjetilaca, kojima je olakšan dolazak do informacija. Putem mobilne aplikacije posjetioci mogu saznati o svim nadolazećim događajima, ali i same detalje događaja, kao što je u kojim terminima i salama se održava, način na koji mogu i sami da učestvuju. Pored sekcije 'događaji', na mobilnoj aplikaciji postoji i sekcija 'vijesti', gdje mogu biti u toku sa informacijama iz svijeta mladih ljudi", kazala je Ožegovićeva i dodala da je aplikacija olakšala i samo podnošenje zahtjeva i da je sada sve moguće jednim klikom, nakon čega ide Domu omladine na odobravanje.

Napominje da je pronalazak aplikacije i skidanje jako jednostavno. Nalazi se na Google Playu i samo treba ukucati Dom omladine Banjaluka, sa prepoznatljivim logom Banjaluke.

Nada Vasiljević, koordinator za programske aktivnosti Doma omladine, kazala je za "Nezavisne novine" da su izuzetno zahvalni za predani rad i trud koji su studenti Elektrotehničkog fakulteta uložili u realizaciju ovog projekta.

"Nama su se javili ovi mladi ljudi, studenti završne godine banjalučkog ETF-a, a njihova inicijativa je dobila i podršku grada Banjaluka, posebno Odjeljenja za društvene djelatnosti. Sada svaki korisnik ima priliku da preuzme aplikaciju i provjeri dostupnost sala i događaja, kao i da podnosi zahtjeve, a uprava Doma omladine biće zadužena za ovu aplikaciju i da redovno prati zahtjeve i korisnicima šalje povratne informacije o tome da li je traženi datum i prostor slobodan. To će omogućiti bolji i efikasniji rad, a i sve manje ćemo koristiti papirnu formu", objasnila je Vasiljevićeva.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.