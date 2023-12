Besplatni časovi samoodbrane za djecu u Banjaluci

Omladinski centar "Zdravo da ste" organizuje besplatne časove samoodbrane za djecu uzrasta od sedam do 13 godina.

Kako kažu, čas podrazumijeva savladavanje osnovnih tehnika samoodbrane u situacijama kao što su gušenje, povlačenje za ruke i kosu, napad s leđa, udarci i slično.

"Časovi se organizuju u prostorijama Omladinskog centra 'Zdravo da ste' 5. decembra, te u mjesnoj zajednici Centar 1 7. decembra, a učešće je besplatno", istakli su oni.

Prijavu, kako kažu, potrebno je poslati putem maila [email protected] do 4. decembra do 19 časova, za lokaciju Omladinski centar "Zdravo da ste", odnosno do 6. decembra za lokaciju MZ Centar 1.

"U prijavi je, uz ime, prezime, godinu rođenja i kontakt telefon potrebno naznačiti za koji datum radionice se prijavljujete", napomenuli su oni.

Aktivnost se realizuje uz podršku grada Banjaluka.

