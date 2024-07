Besplatni placevi za mlade naredni korak grada Banjaluka

BANJALUKA - Uručena su 43 nova rješenja o besplatnim građevinskim dozvolama sugrađanima u Banjaluci.

Tom prilikom je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio kako su građevinske dozvole pogled u budućnost.

"Meni je ovaj događaj jedan od najdražih, svakako uz besplatnu legalizaciju i besplatan prevoz za naše sugrađane. Ovo je do sada sedma podjela rješenja i do sada smo za ovu namjenu dali više od 800.000 KM", kazao je on.

Istakao je kako je svjestan činjenice da ljudi za to treba da izdvoje nekoliko hiljada KM te da je to za mnoge porodice veliki izazov.

"Prosječna cijena koju grad plaća je oko 10.000 KM za građevinske dozvole, dok je prosječna cijena legalizacije oko 19.000 KM", rekao je Stanivuković.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, rekao je kako grad priprema još jednu novu odluku, a koja se tiče porodica.

"Besplatne građevinske dozvole su nama posebna mjera, jer želimo da se porodice zasnivaju u objektima individualnog stanovanja. Smatramo da je to najbolji način da djeca odrastaju, da što više vremena provode na otvorenom. Zato smo se odlučili na to jer želimo da naše porodice grade kuće, a ne da kupuju stanove", rekao je on te dodao i to da su besplatni placevi naredni korak.

"Nakon što dobijemo završenu parcelaciju od RUGIP-a plan nam je da Skupštini uputimo odluku o besplatnim placevima, što je naš odgovor na neusvajanje zakona o stvarnim pravima. Mi ćemo Skupštini na narednom, julskom zasjedanju predložiti da mi platimo placeve u ime onih koji ispune uslove na konkursu koji će biti raspisan i osvoje bodove, da bez tog zakona imamo konkurs za besplatne placeve u Banjaluci", kazao je Kresojević.

Dodao je i to kako žele da se bore i za zakon koji se odnosi na vraćanje PDV-a na kupovinu stambene jedinice, po ugledu na Srbiju.

"Želimo da svaka porodica, kada kupuje ili gradi prvu stambenu jedinicu, ima povrat PDV-a. Banjaluka je spremna da to uradi. Ništa nam ne vrijedi budžet i sve ono što gradimo ako Banjaluka nema porodice", istakao je on.

Kako dodaje, siguran je da će imati izmjenu zakona kada je riječ o PDV-u i povratu PDV-a prilikom kupovine stambene jedinice.

Miloš Stambolić, jedan od naših sugrađana koji je dobio rješenje o besplatnoj građevinskoj dozvoli, iskoristio je priliku da u ime svih prisutnih zahvali gradonačelniku i Gradskoj upravi na ovoj podršci.

Podsjećamo, pravo na subvenciju naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i rente za individualne stambene objekte ostvaruje vlasnik, odnosno investitor za individualni stambeni objekat, čija je bruto građevinska površina do 200 metara kvadratnih.

