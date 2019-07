Besplatni pregledi kože u parku "Petar Kočić"

BANJALUKA - U svijetu je učestala pojava raznih vrsta karcinoma kože, dijelom je to razlog veće osviještenosti za obavljanjem preventivnih pregleda, koji su izuzetno bitni, a neadekvatno izlaganje suncu primarni je uzrok nastanka ovog karcinoma.

Rečeno je ovo danas ispred DM ljetne kućice u parku "Petar Kočić" u Banjaluci, gdje će se do petka, u okviru DM akcije "Za bezbrižno ljeto", obavljati besplatni dermatološki pregledi.

Aida Delić-Kadrić, asistent marketinga DM kompanije, rekla je da je ova akcija, koja se tradicionalno organizuje drugu godinu zaredom, do sada pokazala dobre rezultate, te da će preglede u dvije smjene obavljati specijalistkinje dermatovenerologije Tatjana Protić i Alma Kovačević-Tucek.

"Svi zainteresovani građani preglede mogu obaviti svaki dan od ponedjeljka do petka u privatnosti DM ljetne kućice i to u dvije smjene, jutarnjoj od 8.30 do 10.30, te u popodnevnoj od 17.30 do 20.30. Takođe, imamo bogatu ponudu 'Sun dance' proizvoda za zaštitu kože", kazala je Delić-Kadrićeva.

Kovačević-Tucekova kazala je da je ovo idealna prilika da građani pregledaju svoju kožu i da ustanove da li ima potrebe za daljim medicinskim tretmanom.

"Primarni značaj ovakvih kampanja je prevencija, želimo da se poveća svijest građana o značaju preventivnih pregleda. Godišnje otkrijemo od osam do 10 slučajeva melanoma", kazala je Kovačević-Tucekova.

Nakon Banjaluke, DM ljetna kućica se seli u Tuzlu, zatim u Mostar, a kraj akcije "Za bezbrižno ljeto" će biti u Sarajevu.