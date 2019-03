Besplatni rodni listovi za banjalučke školarce i prvačiće

BANJALUKA - Odjeljenje za opštu upravu, u saradnji sa Odjeljenjem za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, i ove godine će realizovati aktivnosti besplatnog izdavanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih (rodnih listova) za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji su rođeni u Banjaluci.

Od ove godine, besplatni rodni listovi, biće izdavani i za djecu koja u septembru polaze u prvi razred osnovne škole na području grada Banjaluka.

“Pozivamo sve osnovne i srednje škole da nam do 20. marta ove godine dostave spiskove učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola, i to samo za one učenike koji su rođeni u Banjaluci. Spiskovi bi trebalo da sadrže imena onih učenika koji u svojoj ličnoj evidenciji ne posjeduju izvod iz matične knjige rođenih, izdat od juna 2010. godine na trajnim obrascima, i za koji ne postoji smetnja da se koristi u pravnom prometu. Na spiskove učenika završnih razreda, pored imena i prezimena učenika, potrebno je navesti tačan datum rođenja i očevo ime, te kontakt telefon i ime razrednog starješine koji će gotove rodne listove preuzeti”, objašnjava Sanja Pavlović, načelnik Odjeljenja za opštu upravu.

Kada je u pitanju izdavanje rodnih listova za buduće prvačiće, nadležne organizacione jedinice Gradske uprave će preko Aktiva direktora osnovnih škola, pribaviti spiskove djece za koje su podnesene prijave za upis u prvi razred osnovnih škola na teritoriji grada Banjaluke.

“U pitanju su spiskovi zasnovani na preliminarnim podacima o djeci koja se upisuju prvi razred osnovne škole. Poznato nam je da osnovne škole, sve do početka školske godine, ne raspolažu konačnim podacima o djeci koja se upisuju u konkretnu školu, te predlažemo da upis djece bude izvršen na osnovu ranije izdatih izvoda iz matičnih knjiga rođenih, koji imaju karakter trajnog dokumenta. Izvodi iz matičnih knjiga rođenih će po dostavljanju konačnih spiskova biti dostavljeni roditeljima prvačića, preko direktora osnovnih škola. Pored imena i prezimena djeteta, potrebno je navesti tačan datum rođenja i očevo ime, te kontakt telefon odgovornog lica iz osnovne škole koji će gotove rodne listove preuzeti. I u ovom slučaju vrijedi pravilo da se rodni listovi izdaju za djecu koja su rođena u Banjaluci i čije su činjenice rođenja evidentirane u Matičnoj službi Grada Banjaluke”, rekla je Sanja Pavlović.

Kako napominju iz nadležnog odjeljenja, ovim aktivnostima su, u mnogome, prevaziđene ranije negativne prakse i problemi velikih gužvi u prostorijama Gradske uprave, koje su predstavljale veliko opterećenje, a koji su se javljali u periodu pred upis u srednje škole i na fakultete.