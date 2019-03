Bez struje 10 banjalučkih naselja

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 11 časova biti dijelovi Dobojske, Kosovske, Podgrmečke, Svetozara Ćorovića, Užičke i Karađorđeve ulice.

Dio naselja Subotica biće bez struje od 8.30 do 10.30, a dio naselja Verići od 8.30 do 14.30. Od devet do 14 bez struje će ostati dijelovi naselja Karanovac i Goleši, a od 11 do 13.30 dio naselja Pervan.

"U periodu od 10 do 11.30 struje neće imati dijelovi naselja Stričići, Pavići i Lokvari, a od 11.30 do 13 dijelovi naselja Ledenice i Racune", saopšteno je iz "Elektrokrajine".