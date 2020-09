Bez struje 10 banjalučkih ulica

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od devet do 12 časova biti dijelovi ulica Brace Potkonjaka, Cara Lazara, Carice Milice, Patre i Prote Todora Srdića, a od devet do 14.30 dio naselja Motike.

"Struje od devet do 12.30 neće imati dio naselja Dragočaj, od 13 do 15 časova dijelovi ulica Aleja Svetog Save, Vladike Platona, Nikole Pašića i Vase Pelagića, dok će od devet do 14 časova bez struje ostati dio ulice Vida Simundžića i dio naselja Borovci", saopštili su iz "Elektrokrajine".