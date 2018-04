Bez struje 10 ulica u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži danas od 8.30 do 10.30 struje neće imati dio naselja Karaula, a od 11 do 13.30 dijelovi naselja Bistrica - Popovići i Priječani.

Od 8.30 do 12 časova bez struje će biti dijelovi ulica Simeuna Đaka, Đure Jakšića, Vojvode Momčila i Zmaj Jovine, a od devet do 11 časova dio Srpske ulice. Dijelovi ulica Dr Mladena Stojanovića i Pete kozarske brigade struju neće imati od 12.30 do 14 časova.

"Od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Stojke Vranješa, Vasilija Ostroškog i Jovice Savinovića", saopšteno je iz "Elektrokrajine".