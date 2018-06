Bez struje 11 banjalučkih naselja

Stanovnici 11 naselja danas će zbog izvođenja radova ostati nekoliko sati bez električne energije.

Kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", od devet do 13 časova struju neće imati potrošači u dijelovima naselja Dujakovci, Lokvari, Stublovi, Antonići i Vulini, dok će od 8.30 bez električne enegije biti dio Karanovca.

Od 10 do 11 časova bez struje će biti stanovnici u dijelu naselja Ljubačevo, dok potrošači u dijelu naselja Srpski Milanovac, Drakulić, Rakovačke bare i Tunjice električne energije neće imati dva časa i to od devet do 11.

Stanovnici dijelova ulica Bitoljska i Srđe Zlopogleđe od devet do 14 časova, takođe, će biti bez struje.