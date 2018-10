Bez struje 11 banjalučkih naselja

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži danas od osam do 12 časova struju neće imati dijelovi ulica Nadežde Petrović i Suturlija, te dio naselja Bukvalek. Od devet do 11 časova bez struje će ostati dijelovi naselja Bastasi, Balte, Memići, Eraci, Javorani i Tisovac.

U vremenu od devet do 13 časova struje neće imati dijelovi ulica Stevana Bulajića, Krfska, Branka Radičevića, Grčka, Jovana Dučića i Nikole Tesle, a od 11 do 14 časova struju neće imati dijelovi naselja Piskavica i Radosavska. Dio naselja Rekavice bez struje će ostati od 12 do 14 časova.

"Od 12 do 17 časova bez struje će biti dio naselja Donja Kola, a od devet do 14 časova dijelovi ulica Nenada Kostića, Ranka Šipke i Ilije Garašanina", saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Suve slavine u Tunjicama

Zbog izvođenja radova na cjevovodu u Ulici Blagoja Parovića danas će bez vode ostati dio naselja Tunjice.

"Dio ovog naselja vodu neće imati u periodu od osam do 18 časova", saopšteno je iz "Vodovoda".