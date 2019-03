Bez struje 11 ulica u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 11 časova biti dijelovi ulica Alekse Šantića, Božidara - Miće Babića, Drvarska, Petrovačka, Karađorđeva, Milorada Umjenovića i Petra Mećave.

Od 8.30 do 13.30 struje neće biti u dijelu naselja Slavićka, a od devet do 12 u dijelovima naselja Ada i Rebrovac. Dio naselja Karanovac ostaće bez struje od devet do 13, a dio Ulice Mile Bekute od devet do 14.

"Od 12 do 14 časova struje neće imati dijelovi ulica Koste Jarića, Novaka Pivaševića i Veseli brijeg", saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Suve slavine u Verićima

Zbog izvođenja radova na cjevovodu danas će bez vode biti dio potrošača u dijelu naselja Verići.

"Vodosnabdijevanje u dijelu tog naselja privremeno će biti prekinuto od 10 do 18 časova", rekli su u "Vodovodu".