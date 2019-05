Bez struje 12 banjalučkih ulica

​Zbog izvođenja radova na elektromreži, bez struje će danas od devet do 11 časova biti dijelovi ulica Prvog krajiškog korpusa, Petra Kočića, Miloša Crnjanskog i Marije Dimić.

Od devet do 12 časova struju neće imati dio Omladinske ulice, a od devet do 15 dijelovi ulica Braće Jugovića, Gavrila Principa, Miloša Obilića, Pionirske i Vojvode Pere Krece.

"Bez struje će do 12 do 14 časova biti dijelovi Kalemegdanske i Krfske ulice, a od devet do 14.30 dijelovi naselja Abrići i Pezić Polje", saopšteno je iz "Elektrokrajine".