Bez struje 12 naselja i 16 ulica

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži danas od osam do 13 časova struju neće imati dio naselja Pavlovac.

Od devet do 12 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Alekse Dundića, Braće Sola, Ilije Smiljanića, Knjaza Miloša, Kraljice Marije, Marka Lipovca, Mirjane Jotanović, Petra Pecije, Stojana Jankovića, Plitvičke i Šumadijske, a od devet do 13 časova dio Ulice Prvog krajiškog korpusa. U periodu od devet do 15 časova bez struje će ostati dijelovi naselja Bastasi, Balte, Memići, Eraci, Javorani i Tisovac, a od 12 do 17 časova dijelovi naselja Motike i Saračica.

"U periodu od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Sretena Stojanovića, Srpskih rudara, Bulevar srpske vojske i Pilanske, te dijelovi naselja Bukvalek-Baralići, Kuljani i Miloševići", saopšteno je iz "Elektrokrajine".