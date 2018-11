Bez struje 13 banjalučkih naselja

Zbog izvođenja radova na elektromreži danas od osam do deset časova struje neće imati dijelovi naselja Petrićevac, Rakovačke bare i Motike.

Od devet do 12 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Hajduk Veljkova, Kajmakčalanska, Luke Vukajlovića, Miloša Cvijetića, Knjaza Miloša, Mire Cikote, Radovana Vulina, Vojvode Prijezde, Majora Drage Bajalovića, Dr Živka Nježića i Zemunska.

U periodu od 10 do 11 časova bez struje će biti dijelovi Lovćenske, Subotičke, Bilećke i Drakulićke ulica, te dio naselja Lazarevo, a od 11 do 13 dio naselja Vrbanja, te Ponir i Bijeli Potok od 14 do 16.

"Od 14 do 16 časova struje neće imati dijelovi ulica Dr Mladena Stojanovića, Pete kozarske brigade, Radnička, Stevana Bulajića, Srpskih dobrovoljaca i Krfska, te dijelovi naselja Talići, Babići, Radulji, Vučkovci, Motike i Karanovac-Dolovi", saopšteno je iz "Elektrokrajine".