Bez struje 14 banjalučkih ulica

BANJALUKA - Bez električne energije zbog izvođenja radova na elektromreži po nekoliko časova ostaće potrošači u 14 ulica i jednom naselju.

Kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", bez struje od 8.30 do 11 časova ostaće dijelovi ulica Braće Kukrika, Koste Jarića, Veljka Mlađenovića, Veseli Brijeg i Vida Nježića, a od devet do 12 bez električne energije biće dijelovi ulica Braće Mažar i majke Marije, Branka Majstorovića i Zmaj Jovina.

Od 10 do 11 časova bez električne energije će ostati dijelovi ulica Meše Selimovića i Vojvode Momčila, a od 11.30 do 14 časova dijelovi ulica Arčibalda Rajsa, Dujke Komljenovića i Vida Nježića. Od devet do 14 časova u mraku će ostati i dijelovi Podgrmečke i Svetozara Cvjetojevića broj 2, kao i dio naselja Karanovac.