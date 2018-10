Bez struje 14 naselja na području Banjaluke

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 11 časova biti dijelovi ulica Nadežde Petrović i Suturlija i dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola, Goleši i Bronzani Majdan - Vilusi.

Od osam do 10 časova struju neće imati dijelovi naselja Petrićevac, Rakovačke bare i Motike, a dijelovi ulica Miše Stupara i Knežopoljske od devet do 12 časova. Od 10.30 do 13 časova bez struje će biti dijelovi naselja Donji Drakulić i Bronzani Majdan - Kmećani, a od 11 do 17 časova dio naselja Donja Kola.

Dio naselja Vrbanja struju neće imati od 13 do 15 časova, a dio naselja Karanovac - Jagare od 16 do 18 časova.

"Od devet do 14 časova bez struje će ostati dijelovi Bitoljske, Kozarske i Ulica Uroša Drenovića, te dijelovi naselja Kuljani i Borovci", saopšteno je iz "Elektrokrajine".