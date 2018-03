Bez struje 15 banjalučkih ulica

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži danas od devet do 10.30 struje neće imati dio Ulice Vladislava Skarića, a od 12 do 13.30 dijelovi ulica Veljka Mlađenovića, Palih boraca i Ada.

Od devet do 11 časova struje neće imati dijelovi ulica Braće Pantića, Kninske, Milana Tepića, Marije Bursać i Jovana Dučića, a od 10.30 do 12 dio Ulice Veljka Mlađenovića. Dijelovi Ulice Blagoja Parovića i Puta srpskih branilaca bez struje će biti od 11 do 13 časova.

Bez struje će od devet do 14 časova ostati dijelovi ulica Tome Maksimovića, Stojke Vranješa, Nenada Kostića i Jovice Savinovića, te dio naselja Dragočaj.

"U periodu od 13.30 do 15 časova bez struje će biti dijelovi naselja Vrbanja, Debeljaci i Zeleni Vir", saopšteno je iz "Elektrokrajine".