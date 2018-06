Bez struje 16 banjalučkih naselja

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži danas od 8.30 do 10.30 struje neće imati dijelovi ulica Braće i sestara Kapor, Isaije Mitrovića, Jovane Milošević, Ljupka Račića, Skendera Kulenovića i Slavka Rodića.

U istom periodu bez struje će ostati i dijelovi naselja Jošikova Voda, Gornja Piskavica, Čerge i Gligorići.

U periodu od devet do 14 časova bez struje će biti dio Kozarske ulice i dio naselja Karanovac - Jagare, a od 11 do 13.30 dijelovi naselja Lauš, Šimići i Kremenovići.

"Od 10 do 11.30 struje neće imati dio naselja Mišin Han, od 13. do 14.30 Piskavica, a od osam do 15 časova dijelovi naselja Lokvari, Antonići, Stratinska, Đurđevići, Tramošnja i Kozica", saopšteno je iz "Elektrokrajine".