Bez struje 16 ulica

BANJALUKA - Struju zbog izvođenja radova na elektromreži danas od 8.30 do 10.30 neće imati stanovnici dijelova ulica Đure Đakovića, Radoja Domanovića, Cara Konstantina Velikog, Dujke Komljenovića i Siniše Mijatovića.

Od devet do 11 časova bez struje će imati, kako su saopštili iz "Elektrokrajine", dio Ulice Jovana Dučića, a od devet do 13 časova dio Ulice Siniše Mijatovića.

Dio Dunavske ulice i dio naselja Kumsale struju neće imati od 10 do 12 časova. U vremenu od 11 do 13 časova bez struje će biti dio Ulice Rade Radića, a od 12 do 14 dijelovi ulica Veljka Mlađenovića i Ade.

"U periodu od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Goluba Babića, Masarikove, Blagoja Parovića, Jovice Savinovića i Tuzlanske, te dio naselja Bukvalek", saopšteno je iz "Elektrokrajine".