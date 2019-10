Bez struje 18 naselja u Banjaluci

Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 10 časova biti dijelovi banjalučkih ulica Braće i sestara Oljača, Ivana Milutinovića i Petra Velikog, a od osam do 12 dio naselja Zeleni vir.

Od 8.30 do 11 časova struju neće imati dijelovi ulica Đure Daničića, Gorana Radulovića, Jevrejska, Kralja Alfonsa i Vase Pelagića, a od devet do 11.30 dijelovi naselja Kočićev Vijenac, Petrićevac i Drakulić.

U periodu od 10 do 14 časova bez struje će ostati dio naselja Šargovac, od 11.30 do 13 dijelovi naselja Lauš, Pobrđe, Močila, Trla i Šibovi, a od 12 do 14 dijelovi ulica Ivana Gorana Kovačića i Subotička.

"Bez struje će od 13 do 14.30 biti dijelovi naselja Srpske Toplice, Grab, Novoselija i Banj brdo, a od devet do 14 dijelovi ulica 16. Kuljanska, Vladislava Skarića, Ponirska, Alekse Šantića, Božidara Miće Babića, Drvarska, Karađorđeva, Milorada Umjenovića, Petra Mećave i Petrovačka, te dijelovi naselja Motike, Desna Novoselija, Karanovac i Ljubačevo", saopšteno je iz "Elektrokrajine".