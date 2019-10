Bez struje 19 banjalučkih naselja

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će od osam do 17 časova biti dijelovi naselja Pezić Polje, Šumari, Milakovići, Miloševići i Borovci, a od 8.30 do 11 dijelovi naselja Lazarevo 2 i Rosulje.

Od devet do 11 časova struju neće imati dio naselja Slavićka, od devet do 10 dijelovi ulica Jovana Dučića i Vuka Karadžića, a od devet do 12 dio Ulice Milana Radmana, kao i dijelovi naselja Bastasi, Balte, Memići, Eraci, Javorani, Kablovi i Tisovac.

Dijelovi naselja Lazarevo 2, Petrićevac, Rosulje i Rakovačke bare bez struje će ostati od 11 do 13.30 časova.

"Bez struje će od 12 do 14 časova biti dio naselja Borkovići, a od devet do 14 dijelovi ulica Milana Brankovića, Vladislava Skarića i Kneževska, kao i dijelovi naselja Karanovac, Stričići i Donja Tramošnja", saopštili su iz "Elektrokrajine".