Bez struje 20 ulica u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od osam do devet časova biti dijelovi ulica Braće Jugovića, Milovana Glišića, Patrijaha Arsenija Čarnojevića i Miloša Obilića.

Od osam do 14 časova struju neće imati dijelovi naselja Karanovac i Ljubačevo, a od osam do 17 dijelovi naselja Bastasi, Balte, Memići, Eraci, Javorani i Tisovac.

Od devet do 12 časova bez struje će biti dio Ulice Branka Popovića, od devet do 14 dijelovi Bitoljske i Majke Jugovića, a od 9.30 do 10.30 Cara Dušana, Zmaj Jovina i Kralja Petra I Karađorđevića.

"Dijelovi ulica Ivana Franje Jukića, Kralja Alfonsa XIII, Nikole Pašića, Srpske i Vase Pelagića bez struje će biti od 11 do 12 časova, a dijelovi ulica Dragiše Vasića, Ravnogorske, Srpskih pilota, Stevana Mokranjca i Tina Ujevića od 12.30 do 13.30", saopšteno je iz "Elektrokrajine".