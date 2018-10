Bez struje 41 banjalučka ulica

Zbog izvođenja radova na elektromreži danas od devet do 13 časova struje neće imati dijelovi naselja Ada i Veseli brijeg, te dijelovi ulica Koste Jarića i Tuzlanske.

Od devet do 11 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Blagoja Parovića, Marije Kiri, Dalmatinske, Subotičke i Tunjice.

U periodu od 8.30 do 13 časova bez struje će biti dio naselja Melina-Palačkovići, a od osam do 10 dijelovi Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, te ulica Carice Milice, Mačvanske, Sent Andrejske, Srđe Zlopogleđe i Vilsonove.

Dijelovi ulica Ive Lole Ribara, Gajeve, Jevrejske i Kralja Petra Prvog Karađorđevića struju neće imati od 10 do 12 časova.

U periodu od 12 do 14 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Duška Koščice, Đure Jakšića, Solunske, Milana Budimira, Branislava Nušića, Kralja Tvrtka Kotromanića, Kordunaške, Kupreške, Ljubice Mrkonjić, Ljubijskih rudara, Marije Mažar i Zore Kovačević.

Od 14 do 16 časova bez struje će biti dijelovi ulica Save Kovačevića i Beogradske, a od 16 do 18 dijelovi ulica Kralja Petra Drugog, Lazarička, Manastira Moštanica i Trive Amelice.

"U periodu od 8.30 do 18 časova struje neće biti u dijelovima ulica Ada i Veljka Mlađenovića, a od devet do 14 u dijelovima ulica Nenada Kostića, Simeuna Đaka, Kralja Nikole i Vladislava Skarića, te dijelu naselja Bukvalek", saopšteno je iz "Elektrokrajine".