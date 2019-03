Bez struje danas 16 banjalučkih ulica

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži danas će bez električne energije po nekoliko časova biti potrošači u 16 ulica i dva naselja, saopšteno je u "Elektrokrajini".

Od osam do 10.30 struje neće imati dijelovi ulica Prijedorska, Čarlija Čaplina i Marije Kiri, a od osam do 11 časova dijelovi ulica Dušana Jokića, Karađorđeva, Drakulićka i Lovćenska. Dijelovi Subotičke i Branka Popovića bez struje će ostati od 10.30 do 13, a od 12 do 15 časova dijelovi ulica Despota Konstantina Dragaša, Dušana i Vlade Kopanje, Velebitska, Karađorđeva i Srpskih rudara, te dio naselja Šargovac.

Dio Ulice Branka Popovića struje neće imati od 13 do 15 časova, a Barlovci i dio Sanske ulice od devet do 14 časova.