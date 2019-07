Bez struje devet naselja u Banjaluci

Zbog izvođenja radova na elektromreži, danas će potrošači u devet naselja i osam ulica bez električne neregije biti po nekoliko časova.

Kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", danas bez struje od 8.30 do 14 časova biće dio naselja Zelenci, od devet do 12 časova dijelovi ulica Saničkih žetelaca, Sime Miljuša i Stevana Prvovjenčanog. Struju jedan sat, i to od 10 do 11 časova, neće imati dijelovi naselja Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani.

"Bez struje od devet do 14 časova biće dijelovi ulica Aleksandra I Karađorđevića, Dragana Bubića, Stevana Bulajića, Dujke Komljenovića i Jovana Kršića, kao i dijelovi naselja Motike, Bistrica, Saračica i Piskavica", saopštili su iz "Elektrokrajine".