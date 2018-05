Bez struje dva naselja i pet ulica

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će u ponedjeljak od 8.30 do 14 časova biće dio naselja Dragočaj.

Od 8.30 do 11.30 struju, kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", neće imati dijelovi ulica Kninska i Marije Bursać br. 7, a od devet do 12 časova i dio naselja Krupa na Vrbasu. Dio Ulice dr Vojislava Đede Kecmanovića bez struje će biti od 12 do 14 časova.

"Od devet do 14 časova električnu energiju neće imati dijelovi ulica Sime Pandurovića, Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava", saopštili su iz "Elektrokrajine".