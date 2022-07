BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će u ponedjeljak od devet do 12 časova ostati dio Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, i to brojevi od 78 do 171.

"Bez struje će sutra od devet do 13.30 ostati dio naselja Donji Pervan", saopštili su iz "Elektrokrajine".

Dodaju da će zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje od devet do 14 časova ostati i dijelovi Bitoljske ulice, te dijelovi naselja Priječani i Dragočaj.