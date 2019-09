Bez struje osam banjalučkih naselja

​BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od osam do 14 časova biti dio naselja Piskavica, a od osam do 17 časova dijelovi naselja Borkovići i Goleši.

Od devet do 11 časova struju neće imati dijelovi ulica Ljubijskih rudara, Majevička, Milana Knežine, Njegoševa, Leskovačka, Dalibora Dače Stojića i Davida Štrpca, od devet do 15 dio naselja Bastasi, a od 10 do 11 dio naselja Petrićevac.

"Bez struje će od 12 do 14 časova biti dijelovi ulica Akademika Milana Vasića, Jovana Jančića, Srpskih ustanika, Dalibora Dače Stojića, Davida Štrpca, Ivana Kukuljevića i Novosadska, a od devet do 14 dio ulice Put srpskih branilaca, kao i dijelovi naselja Karanovac, Makivići i Čokori", saopšteno je iz "Elektrokrajine".