Bez struje osam banjalučkih naselja

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži, bez struje će danas od osam do 14 časova biti dio naselja Piskavica, a od osam do 15 dio naselja Vukelići.

Od devet do 11.30 struju neće imati dio naselja Lauš, od devet do 13 dijelovi naselja Petrićevac i Paprikovac, a od devet do 15 dijelovi ulica Braće Mažar i majke Marije, Kralja Petra I Karađorđevića, Marije Bursać i Vojvode Momčila.

"Bez struje će od 14 do 15 časova ostati dio naselja Mišin Han, a od devet do 14 dijelovi ulica Bilećka, Jovice Savinovića i Vojvođanska, kao i dijelovi naselja Tice Divljaci i Ruišta", saopšteno je iz "Elektrokrajine".