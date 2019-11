Bez struje pet banjalučkih naselja

Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će od osam do 16 časova biti dio naselja Kola-Vukliševići, a od 8.30 do 13 dijelovi ulica Aleja Svetog Save, Sime Šolaje i Vase Pelagića.

Od devet do 11.30 struju neće imati dio naselja Bronzani Majdan, a od devet do 12 dijelovi ulica Dr Jovana Raškovića i Koste Majkića, a od 9.30 do 14.30 dio naselja Stričići-Lokvari.

"Bez struje će od 12 do 14 časova ostati dio naselja Donji Pervan-Ljubičići, a od devet do 14 dijelovi ulica Carigradska, Rastka Petrovića i Marka Lipovca, kao i dio naselja Kuljani", saopštili su iz "Elektrokrajine".