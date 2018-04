Bez struje sedam banjalučkih naselja

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži, danas od 8.30 do 11.30 struje neće imati dijelovi ulica Petra Rađenovića i Ranka Šipke.

Od devet do 14.30 bez struje će biti dijelovi naselja Ramići, Barlovci, Bukovica i Jablan, a od 12 do 14 dijelovi ulica Milana Brankovića, Jasmira Malčića, Dušana Diljevića, Omladinska i Baje Pivljanina. Dio Cetinjske ulice struju neće imati od 13 do 15 časova.

"U periodu od devet do 14 časova bez struje će biti dijelovi ulica Goluba Babića, Masarikove i Lazaričke, te dijelovi naselja Bukvalek, Polići i Debeljaci", saopšteno je iz "Elektrokrajine".