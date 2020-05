Bez struje šest banjalučkih naselja

Zbog radova na elektromreži danas će u periodu od devet do 11 časova bez struje biti dijelovi naselja Vujinovići, Zalužani, Priječani i Novakovići, rekli su u "Elektrokrajini".

Dodali su da će bez električne energije u periodu od devet do 13 časova biti dio poslovne zone "Incel".

"U vremenu od devet do 14 časova bez struje će biti dio naselja Karanovac i Bistrica-Brankovac i dijelovi ulica Prištinska, Dušana i Vlade Kopanje i Braće Jugovića", kazali su u "Elektrokrajini".

Istakli su da će u periodu od devet do 15 časova bez struje biti i dijelovi ulica Bogdana Žerajića, Crkvena, Karađorđeva od broja 198 do 294, Sanska, Svetog Nikole i Užička.

"U vremenu od 11 do 12.30 bez električne energije će biti dio Bulevara vojvode Stepe Stepanovića od broja 179 do broja 187. Takođe u periodu od 14 do 17 časova bez struje će biti i dijelovi Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i ulica Boška Tošića, Jasenovačkih logoraša i Majke Jugovića", rekli su u "Elektrokrajini".