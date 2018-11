Bez struje šest naselja

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas biti šest naselja i tri ulice.

Dio naselja Lokvari će biti bez struje od osam do 14 časova, dio naselja Borkovići od 8.30 do 10.30, a dijelovi naselja Gligorići, Talići, Babići i Radulji od devet do 15 časova.

Dio naselja Slavićka struje neće imati od 11 do 13 časova, dio naselja Karanovac-Jagare od devet do 16.30, a dio naselja Tisovac od devet do 14 časova. U vremenu od devet do 12 časova bez struje će biti dijelovi ulica Gajeva, Ive Lole Ribara, Jevrejska i Kralja Petra I Karađorđevića.

"Od devet do 15 časova bez struje će biti dio Ulice Boška Tošića, a od devet do 14 časova dijelovi ulica Vladislava Skarića, Stefana Prvovjenčanog i Đure Đakovića", saopšteno je iz "Elektrokrajine".