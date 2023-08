Bez struje sutra više naselja i ulica u Banjaluci

Zbog redovnog održavanja, radova na dalekovodu i uređenja mjernog mjesta, iz "Elektrokrajine" navode da će više naselja i ulica u Banjaluci sutra biti bez električne energije.

Kako su naveli, bez električne energije od 9 do 11 časova u ponedjeljak, 21. avugsta biće dio naselja Potkozarje (Donji Popovići), kao i dijelovi naselja Šargovac i Motike od 9 do 14 časova, dok će od 11.30 do 13.30 bez struje biti dio naselja Potkozarje (Šib).

Bez električne energije od 9.30 do 11.30 biće i dio ulice Braće Podgornika broj 1, a od 9 do 14 časova dijelovi ulica Rade Radića, Jove Popovića, Veljka Petrovića, Prvog krajiškog proleterskog bataljona i Četvrtog partizanskog odreda, kao i dijelovi naselja Kola i Štrikići.