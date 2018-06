Bez struje tri naselja i dvije ulice, suve slavine u centru grada

BANJALUKA - Stanovnici dijela Ulice Živojina Mišića i dijela naselja Donja Kola danas, od 8.30 do 10.30, zbog izvođenja radova na elektromreži neće imati električnu energiju, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Takođe, od 11 do do 13 časova bez struje će biti i dio naselja Bukvalek Đukići. Od devet do 14 časova struju neće imati dio Njegoševe ulice te dio naselja Dragočaj.

"U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni", rekli su u "Elektrokrajini".

Zbog izvođenja radova na cjevovodu u Ulici Prvog krajiškog korpusa, u centru grada, potrošači će danas bez vode biti deset časova.

Kako je saopšteno iz "Vodovoda", u pomenutoj ulici od osam do 18 časova doći će do privremenog prekida vodosnabdijevanja.