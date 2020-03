Bez struje više banjalučkih ulica

Više banjalučkih ulica danas će biti bez električne energije.

- od devet do 11 časova dijelovi ulica Aleja Svetog Save broj 59 i Gundulićeva i dio naselja Miljevići, - od devet do 18 časova dijelovi Bulevara vojvode Stepe Stepanovića 62-101 i Majke Jugovića 1-23 - od 11.30 do 13.30 časova dio naselja Verići, - od devet do 14 časova dijelovi ulica Ključka, Suturlija, Nadežde Petrović, Zmaj Ognjenog Vuka, Vojvode Prijezde, Branka Popovića, Mi-loša Popovića Đurina i Mojkovačka i dijelovi na-selja Prijakovci, Bukvalek, Donja Kola i Goleši.