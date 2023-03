BANJALUKA - Bez električne energije će u subotu, od devet do 11 časova, ostati dio naselja Pezić polje.

"Narednog dana, odnosno u nedjelju, od devet do 10 časova, bez struje ostaju dijelovi naselja Tunjice, Novakovići, Vujinovići, Zalužani i Priječani te dijelovi ulica Jovana Bijelića, Dubička, Maršala Žukova i Serdara Janka Vukotića", kazali su iz "Elektrokrajine" te dodali da će doći do ponovnog isključenja struje od 14 do 15 časova.