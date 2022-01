BANJALUKA - Zbog radova na cjevovodu u Ulici Jug Bogdana u Banjaluci sutra će doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju dijela potrošača.

"Do privremenog prekida u vodosnabdijevanju doći će od osam do 18 časova i to za potrošače u Ulici Jug Bogdana i okolnim ulicama", saopšteno je iz "Vodovoda".