Zbog radova na cjevovodu u Njegoševoj ulici danas će doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelu naselju Petrićevac.

"Do privremenog prekida u vodosnabdijevanju doći će u periodu od osam do 18 časova i to za potrošače u naselju Petrićevac I visinska zona", kazali su u "Vodovodu".