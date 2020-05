"Biramo najuređenije": Prijave na konkurs do 5. juna

BANJALUKA - U toku je konkurs za izbor najuređenijeg dvorišta, u okviru akcije "Biramo najuređenije".

Grad Banjaluka je početkom maja objavio početak ove tradicionalne akcije koju organizuje 18. godinu uzastopno. Svi sugrađani koji žele da se prijave, mogu to učiniti do 5. juna 2020. godine, do kada je konkurs otvoren.

U novonastalnim okolnostima u vezi sa pandemijom korona virusa, pravila konkursa su izmijenjena u odnosu na ranije godine, pa, iz preventivnih razloga, najuređenija dvorišta, mogu biti prijavljena isključivo "onlajn". Prema novim propozicijama, naši sugrađani, koji žele da se takmiče za ovu laskavu titulu, potrebno je da na e-mail: javnost@banjaluka.rs.ba pošalju prijavu koja mora da sadržava naziv lica/organizacije koje se prijavljuje, adresu i kontakt telefon, te 10 odabranih fotografija svog dvorišta, kruga ili balkona.

Takmičenje je organizovano u četiri kategorije – najuređenije privatno dvorište, najuređenije dvorište stambenih zgrada, najuređeniji krug poslovnih subjekata, organizacija i javnih ustanova, te najuređeniji balkon.

Po zaključenju prijava, odnosno 5. juna ove godine, specijalizovana komisija Gradske uprave, koji čine stručnjaci za hortikulturu, odabraće pet najuređenijih dvorišta, a pobjednike će izabrati sami građani – glasanjem putem oficijelne Facebook stranice Grada Banjaluke.

"Ni u doba epidemije, nismo željeli odustati od ove, evo već punoljetne akcije, mada smo se, silom prilika, morali prilagoditi novonastalim okolnostima, tako da će ove godine izostati obilazak dvorišta od strane članova komisije. Bez obzira na to, na osnovu priloženih fotografija, naša komisija će odabrati, po njima, pet najuređenijih, a pobjednike će izabrati naši sugrađani, glasanjem na Facebook stranici Grada", kazao je Petar Bilčar, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove.

On je pozvao sve Banjalučane da se, uređenjem svoje najbliže okoline, uključe u ovu tradicionalnu akciju i ujedno, daju sopstveni doprinos ljepšem izgledu našeg grada. Kao i svake godine, Grad Banjaluka će obezbijediti novčane nagrade za najuspješnije učesnike.