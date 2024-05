Bočac dobio javnu rasvjetu, sa mještanima se susreo i Stanivuković

BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima obišao je mjesnu zajednicu Bočac, gdje je ova gradska administracija riješila jedno od prioritetnih pitanja mještana ovog dijela grada.

Naime, riješen je problem javne rasvjete, što je obradovalo mještane.

"Takođe, mještani Bočca dugi niz godina muku muče sa strujom iako se u njihovom mjestu nalaze čak dvije hidroelektrane. U narednih 30 dana završićemo izgradnju trafostanice kako bismo trajno riješili problem slabog napona koji je svakodnevno stvarao probleme i dovodio do kvara kućanskih aparata. Modernizovaćemo i nekoliko lokalnih puteva kako bi mještani više zaselaka Bočca mogli normalno da dolaze do svojih domova", kazao je Stanivuković.

Jedan od mještana Bočca, Stojan Vrebac zahvalio je gradonačelniku i njegovom timu što su mještane ovog dijela Banjaluke obilazili nekoliko puta.

"Nikada nijedan gradonačelnik nije pitao šta treba ovoj mjesnoj zajednici, a Stanivuković je došao pet do šest puta. Šta god da je obećao, on je to i uradio i nadam se da će tako biti i u budućnosti", kazao je ovaj mještanin.

